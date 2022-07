Jean-Hugues Ratenon écrit au ministre de l’Agriculture concernant les travailleurs saisonniers

Monsieur le Ministre,



Les nouvelles règles relatives à l’assurance chômage par décret du 30 mars 2021 rendra impossible l’indemnisation des salariés saisonniers des usines sucrières du Gol à Saint-Louis et Bois-Rouge Saint-André (allocation chômage).



Les travailleurs saisonniers, de la filière canne - sucre, qui vivent déjà dans des conditions difficiles ont eu à subir la mauvaise foi de TEREOS qui a fait traîner les négociations sur la nouvelle convention canne 2022 2027.



Grâce à la mobilisation et la détermination des planteurs, la multinationale a plié et des avancées ont été obtenues.



Toujours est-il que l’attitude de TEREOS a entraîné un retard dans le démarrage de la campagne sucrière. Ce qui va fortement impacter financièrement les travailleurs saisonniers à la fin de leur contrat CDD, compte tenu de sa durée.



En effet, elle sera inférieure à moins de 6 mois ; moins de 130 jours et inférieur à 910 heures de travail ; selon les nouvelles règles d’éligibilité pour les allocations chômage.



Une situation qui va engendrer des conséquences sociales catastrophiques alors même qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement de la campagne sucrière.



Ils vont voir leur situation empirée sans allocation chômage et sans emploi à la fin de la saison sucrière.



Aussi, devant la grande inquiétude, l’angoisse de ces saisonniers face à un avenir sombre ; je souhaite vivement que vous interveniez auprès du ministre du Travail afin de soutenir cette demande des saisonniers de La Réunion, une dérogation au décret du 30 mars 2021 relative à l’assurance chômage.



Des salariés précaires qui sont indispensables à toute la filière canne – sucre – rhum – énergie.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.