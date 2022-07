Politique Jean-Hugues Ratenon écrit à la direction de Cnews suite aux propos d’un essayiste sur l’outre-mer

Lors d’une émission diffusée sur Cnews, l’essayiste Loup Viallet a affirmé qu’il fallait envoyer les délinquants en outremer. Des propos qui ont immédiatement fait réagir Jean-Hugues Ratenon qui a écrit à la direction de la chaîne télé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 13:17

Le courrier:



Monsieur le Directeur Général,



Hier, mercredi 27 juillet, l’essayiste Loup Viallet a tenu des propos inacceptables vis-à-vis des Outre-Mer ne trouvant pas mieux que de proposer "d’envoyer des Maghrébins en infraction en France et qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français à Mayotte et en Guyane. Un bon moyen d’apporter de l’argent public" !!!



Déjà ce monsieur ne sait certainement pas que les deux départements cités sont français ; d’autre part ces propos nous ramènent au 19e siècle où on avait mis un bagne à Cayenne ; comme l’a fait remarquer un autre invité totalement indigné.



Cet individu ignore totalement la situation des Outre-Mer : pauvreté, chômage, crise du logement ; mais aussi surpopulations dans les prisons et le problème de l’immigration à laquelle est déjà confrontée Mayotte.



Sans oublier que les Outre-Mer sont abandonnés par le gouvernement, comme cela a encore été le cas lors du vote du projet de loi sur le pouvoir d’achat.



Aussi, j’ai bien pris acte que les autres intervenants présents sur le plateau se sont excusés des propos tenus par l’essayiste qui lui, a maintenu sa proposition outrageante.



Par conséquent, je souhaite que vous interdisiez de plateau ce personnage sur votre chaîne. Il n’y a pas sa place. Surtout dans le climat politique et social actuel où le gouvernement, de par sa politique, classe l’Outre-Mer en sous-France.





SUR LE SUJET :



Vidéo - L'essayiste Loup Viallet propose d'envoyer les délinquants vers les outre-mer Monsieur le Directeur Général,Hier, mercredi 27 juillet, l’essayiste Loup Viallet a tenu des propos inacceptables vis-à-vis des Outre-Mer ne trouvant pas mieux que de proposer "d’envoyer des Maghrébins en infraction en France et qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français à Mayotte et en Guyane. Un bon moyen d’apporter de l’argent public" !!!Déjà ce monsieur ne sait certainement pas que les deux départements cités sont français ; d’autre part ces propos nous ramènent au 19e siècle où on avait mis un bagne à Cayenne ; comme l’a fait remarquer un autre invité totalement indigné.Cet individu ignore totalement la situation des Outre-Mer : pauvreté, chômage, crise du logement ; mais aussi surpopulations dans les prisons et le problème de l’immigration à laquelle est déjà confrontée Mayotte.Sans oublier que les Outre-Mer sont abandonnés par le gouvernement, comme cela a encore été le cas lors du vote du projet de loi sur le pouvoir d’achat.Aussi, j’ai bien pris acte que les autres intervenants présents sur le plateau se sont excusés des propos tenus par l’essayiste qui lui, a maintenu sa proposition outrageante.Par conséquent, je souhaite que vous interdisiez de plateau ce personnage sur votre chaîne. Il n’y a pas sa place. Surtout dans le climat politique et social actuel où le gouvernement, de par sa politique, classe l’Outre-Mer en sous-France.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur