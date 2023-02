A la Une .. Jean-Hugues Ratenon dénonce “l’art de brasser du vent” du ministre Carenco

Des "éléments de langages méprisants", des "contre-vérités" et une "visite inaudible", le député Ratenon ne mâche pas ses mots après les trois jours passés sur l'île par le ministre délégué des Outre-mer, Jean-François Carenco. Le parlementaire appelle à maintenir la pression de la rue lors de la mobilisation du 7 mars prochain. Publié le Mercredi 22 Février 2023

Le communiqué :





Avec l’approche et la menace du cyclone très intense Freddy le week-end dernier, j’ai préféré décaler ma réaction suite à la visite du Ministre délégué pour laisser la priorité aux informations concernant le cyclone. Je profite d’ailleurs de ce communiqué pour exprimer une pensée pour nos frères et sœurs Malgaches qui affrontent le météore qui selon les dernières informations a déjà fait 4 morts, des milliers de sinistrés et d’importants dégâts matériels.



Pour en revenir à présent à cette visite de 3 jours de Jean François Carenco, elle est en dessous de toutes les autres. Il n’a plus en effet l’excuse de découvrir les problèmes. Malheureusement, ce ministre délégué n’est toujours au courant de rien, n’a aucune réponse à nos nombreux problèmes et pire il utilise des éléments de langage méprisant les réalités.



Lors de sa dernière visite, Mr Carenco évoque toujours et encore : « des pistes d’accompagnement, la recherche de bonnes procédures, des tables rondes… », mais en attendant cabris i mange salade !



Durant ces 3 jours : il a étalé ses contre vérités.



- Sur les retraites : « c’est le parlement à la fin qui décide ». FAUX. Le gouvernement abuse du 49-3 et use du 47-1. Des confiscations du pouvoir de la Représentation Nationale.



- « Je constate d’ailleurs que l’âge de la retraite n’est pas un vrai sujet dans les Outre-mer. Tout le monde prend la retraite beaucoup plus tard, au-delà de 64 ans. » FAUX. Ce n’est pas un plaisir. Les travailleurs sont obligés de partir plus tard pour bénéficier de la retraite à taux plein parce que embauchés tardivement et une carrière hachée.



- « je pense que la vie c’est quand même le travail ». FAUX. La vie c’est aussi de pouvoir se reposer après de nombreuses années de travail dans des conditions difficiles. Mais pour Carenco et le gouvernement : la vie c’est travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, voire jusqu’au couloir de la mort.

Il n’y a pas de problème de vie chère. Zéro annonce pour la continuité territoriale et les prix des billets d’avion qui s’envolent, sur les taxes abusives sur les colis postaux ….



Sur la question des migrants Sri-lankais : « que chacun ne perde pas son âme », a dit le ministre. Lui, il a perdu le sens des responsabilités. Car c’est à l’Etat Français, en 1er, d’assumer ses responsabilités et de démanteler ces trafics humains.



Bref, une visite invisible, inaudible, dans l’indifférence générale. Comment en être autrement quand on voit la méthode et l’état d’esprit du sous-locataire de la rue Oudinot.

Comme l'histoire nous l’a démontré : les réponses à nos problèmes s’arracheront dans la rue.



Le 07 mars : Amplifions notre résistance contre ce gouvernement. Macron doit battre en retraite.





Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion