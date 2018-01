Jean-Hugues Ratenon demande une réunion d'urgence pour Cilaos

Depuis plusieurs semaines maintenant, Cilaos vit au rythme des fortes pluies, des éboulis, des coupures de la circulation les nuits, d'isolement du reste du monde, d'organisation de convois, pénalisant très lourdement la vie des habitants du cirque au pied du Piton des Neiges.



Dernier événement en date: l'éboulement de cet après midi entre le Petit Sérré et Ilet Furçy qui coupe totalement la route.

Malgré tout cela, ni la Région, compétente pour les routes régionales; ni l'État, pour l'organisation des secours; ne sont présents sur le terrain avec les habitants et n'apportent de solutions.



La population se sent abandonnée, je la comprends et je partage ce sentiment.



Face à cette situation, l'urgence doit être décrétée. Je demande qu'une réunion de crise soit organisée durant ce week end avec l'ensemble des différents responsables publics et que dans un 1er temps, une solution provisoire soit proposée; dans un 2ème temps, qu'une réflexion immédiate soit engagée pour la sécurisation globale de cette RN5.



La place des élus et de l'État doit être aux côtés des habitants dans ces moments difficiles.



Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion