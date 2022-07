Jean-Hugues Ratenon demande une baisse significative des prix des carburants

J’ai rencontré en ce début d’après-midi le directeur de la SRPP, Monsieur COUSINEAU Florian, à mon bureau parlementaire afin d’aborder la question d’une baisse des prix des carburants ici à la Réunion.



Pour lui, l’application de la baisse de 20 centimes de TotalEnergies va poser un problème pour les autres compagnies pétrolières, notamment Vito, Engen et Ola . En ce qui me concerne, je dis que la population est dans la souffrance. Pour aller travailler et ainsi pouvoir nourrir sa famille, les factures de carburants sont de plus en plus élevées. Ça ne peut plus continuer.



Je prends acte de l’annonce faite ce jour via le journal JDD que TotalEnergies appliquera la baisse de 20 centimes en Outre-Mer. Je me réjouis que mon appel ait été entendu. Mais je demande une baisse significative des prix des carburants sur l’ensemble des stations-services.



Il est de la responsabilité du Préfet de réunir en urgence toutes les compagnies pétrolières pour une baisse généralisée des prix à la pompe.