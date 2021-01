A la Une . Jean-Hugues Ratenon demande que les motifs impérieux soient mieux contrôlés

Le député de la 5ème circonscription interpelle le préfet. Selon Jean-Hugues Ratenon, les mesures en vigueur ne vont pas assez loin. Il propose l'arrêt total des liaisons aériennes entre La Réunion et Mayotte et aussi une plus grande vigilance des autorités concernant la justification d'un voyage. Publié le Jeudi 28 Janvier 2021

"Jusqu’à présent, La Réunion a pu, a su se préserver d’une flambée de l’épidémie grâce aux efforts de la population. Ce serait regrettable de tout anéantir". Jean-Hugues Ratenon interpelle le préfet sur la situation épidémique dans le département voisin de Mayotte et dans l'Hexagone qui nécessite, selon lui, de passer au cran au-dessus.



"A Mayotte, selon la préfecture locale, une cinquantaine de personnes porteuses du variant sud-africain ont été recensées et 1 premier cas porteur du variant britannique a été découvert hier. Le taux d’incidence augmente fortement y compris chez les moins de 14 ans. Dans l’Hexagone, les variants sont en train de changer la donne. Les hôpitaux en métropole basculent les uns après les autres en situation de tension. Si l’épidémie flambe en Outre-Mer et notamment à la Réunion, nous ne pourrions pas compter sur l’envoi de renfort. C’est pourquoi Monsieur le Préfet, il faut tout faire pour contenir l’épidémie sur notre territoire et empêcher les variants plus contagieux et peut-être plus mortels d’arriver sur notre sol", avance-t-il.



Le député avance une série de préconisations comme l’arrêt total des liaisons aériennes entre La Réunion et Mayotte pour une durée minimale de 15 jours et resserrer la vis sur les motifs impérieux, concernant les liaisons aériennes avec la métropole.



Les motifs impérieux ont fait leur retour ce jeudi 28 janvier 2021"mais compte tenu de la présence des variants en Europe et en métropole, je souhaite que vous renforciez cette mesure par des justificatifs de ces motifs impérieux et pour ceux qui se déplacent pour une raison d’ordre personnel (c’est quoi d’ailleurs ?), que ce motif soit strictement justifié et développé par des documents", réclame le parlementaire.