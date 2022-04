Communiqué Jean-Hugues Ratenon demande la déclaration de l’état de catastrophe naturelle pour Salazie

Dans un courrier adressé au préfet, Jean-Hugues Ratenon veut que la déclaration de l’état de catastrophe naturelle soit étudiée par les instances compétentes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 12:08

Le courrier de Jean-Hugues Ratenon :



Monsieur Le Préfet,



Après les conditions météorologiques déplorables de ces quelques mois, ce week-end encore, des fortes pluies saccagèrent notre territoire, et principalement à Salazie où 85% des agriculteurs furent touchés.



Dès à présent, la déclaration de l’état de catastrophe naturelle sur cette commune doit être étudiée par les instances compétentes. Cela permettra, en premier lieu, de rassurer tous ceux ayant connu des dommages à leurs biens, d’être indemnisés.



Par ailleurs, selon l’élu en charge de l’agriculture à la Mairie de Salazie, il sera difficile pour ces agriculteurs de remonter la pente, ayant perdu beaucoup de leurs exploitations et cultures.



On ne compte plus le nombre de glissements de terrain, de coulées de rocher et de boue, et d’inondations ayant détruit leurs parcelles. Il faut savoir également qu’une fois le soleil revenu, toutes les cultures endommagées finiront par mourir.



La déclaration de l’état de catastrophe naturelle doit donc être effectuée. Au-delà de l’agriculture, ce sont des familles entières qui n’auront plus de gagne-pain, surtout en cette période difficile où les prix s’envolent.



Monsieur Le Préfet, je vous saurais gré de bien vouloir porter une attention particulière à cette demande.



Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé.



Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations.



Jean-Hugues Ratenon,

Député de La Réunion



