Communiqué Jean-Hugues Ratenon défend la population de St-André

Le député dénonce les propos de l’ARS sur la situation sanitaire à Saint-André, actuellement au porte d’un couvre-feu. Pour lui, les responsabilités ne sont au niveau du comportement de la population, mais bien du côté des manquements de l’État dans la gestion de la crise. Par NP - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 17:17 | Lu 113 fois

Le communiqué:

La situation sanitaire à Saint-André

Je voudrais à travers ce communiqué exprimer mon étonnement suite aux propos de l’ARS de La Réunion sur la situation sanitaire à Saint André.



En effet par la voix du docteur François Chièze de l’ARS, il accuse directement la population d’être responsable de cette situation sanitaire.



Si nous sommes d’accord pour dire que certains individus ne respectent pas les gestes barrières, peut-on pour autant tout mettre sur le dos de la population ?



Quand les gens étaient confinés, l’Etat a-t-il pris toutes les mesures de protection du territoire ?



L’aéroport a-t-il été et est-il bien géré depuis mars 2020 ?



Quid des effectifs des forces de protection, les moyens correspondent-ils aux besoins ?



Saint André étant une des communes les plus pauvres, l’Etat a-t-il fait le nécessaire pour l’accès aux masques et ainsi éviter que des personnes utilisent le même masque sur plusieurs jours?



Quand une personne est détectée positive l’Etat a-t-il fait le nécessaire pour détecter au plus vite les cas contacts pour éviter la propagation ?



Les décisions de l’Etat concernant les écoles, les lycées, les autres établissements de l’éducation, les grandes surfaces, sont-elles adaptées pour stopper le virus ? Etc.



Plus grave encore, un pas de plus vient d’être franchi par un service de l’Etat à savoir accuser une collectivité notamment la municipalité de Saint André de manquer de réactivité. Voilà le pyromane qui crie au feu. Cette accusation publique est une atteinte au bon fonctionnement des institutions et au maintien de la cohésion sur le territoire.



En ma qualité de député, je demande à l’ARS, d’assumer pleinement ses responsabilités et de ne pas chercher des boucs émissaires face à la mauvaise politique de l’Etat. Aussi, Je souhaite ici, exprimer toute ma solidarité à toute la population de Saint André, aux agents de la collectivité et ainsi qu’aux élus.



Continuons à nous protéger, à protéger les autres, pour que cette période COVID s’arrête au plus vite.



Jean Hugues RATENON

