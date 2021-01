Jean-Hugues Ratenon dans le même avion que Les Anges

Jean-Hugues Ratenon, s'était mobilisé dimanche suite à la rixe qui s'est produite à l'hôtel Mercure Créolia et qui a opposé les proches de Joé Bédier et plusieurs stars de la téléréalité. Il avait notamment déclaré à l'annonce de l'annulation du tournage sur l'île de La Réunion qu'il s'agissait d'une "première justice rendue à la famille Bédier et aux Réunionnais".