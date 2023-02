Jean-Hugues Ratenon apporte son soutien aux agents pénitentiaires en grève

Lors de ma visite à la prison du Port le 29 septembre de l’année dernière, je sentais bien que le personnel était à bout face à la dégradation de leurs conditions de travail et notamment les actes d’agressions répétitifs.



Leurs revendications pour la création d’une unité hospitalière sécurisée interrégionale et d’une unité hospitalière spécialement aménagée sont tout à fait justifiées. D’autant que ces unités existent dans les prisons de l’hexagone mais la situation de la Réunion ne semble pas préoccuper le gouvernement.



C’est pourquoi je leur apporte tout mon soutien.



Par ailleurs, lors de ma visite du 29 septembre dernier, j’avais aussi alerté sur le transfert des détenus de Mayotte à la Réunion. J’avais mis en garde contre un transfert des problèmes dans notre département.



Si le gouvernement ne créer pas les conditions pour mettre en prison les détenus à Mayotte même, alors il faut mettre un terme à ces transferts vers la Réunion. L’Etat français doit faire face à ses responsabilités et accueillir ces délinquants dans les prisons de l’hexagone.



Car ces transferts créés des tensions entre les détenus Réunionnais et Mahorais ; des tensions qui dépassent les murs de la prison. C’est ce que m’avait confié des détenus. Il est urgent de stopper cela.



J’aurai l’occasion de réitérer mon soutien aux agents pénitentiaires cet après-midi, puisque je recevrai à 16h à mon bureau parlementaire le syndicat UFAP-UNSA justice Réunion-Mayotte.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion.