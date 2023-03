Jean-Hugues Ratenon : "Un gouvernement de gros bras, de nervis ?"

Après le 49-3, le 47-1, voilà venu le temps du 44-3. Coup de théâtre au sénat : le gouvernement vient d’avoir recours à une nouvelle possibilité de la Constitution pour museler les débats.



Il a en effet utilisé le 44-3 de la Constitution qui permet un vote unique sur tout ou partie du projet de réforme des retraites en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.



Un véritable aveu de faiblesse et un coup de force puisque les sénateurs avaient jusqu’à ce dimanche minuit pour examiner le texte. Mais le gouvernement a décidé de mettre un terme à ce processus démocratique.



Les sénateurs réunionnais, qui ont voté pour l’article 7 qui repousse l’âge de la retraite à 64 ans, sont-ils fiers de cette démarche ?

Comment peuvent-ils soutenir ce gouvernement et ce projet de réforme compte tenu de notre situation à la Réunion ?



Comment peuvent-ils demander à la population de travailler jusqu’à 64 ans alors qu’eux-mêmes bénéficient d’un régime spécial ? En effet, il faut savoir, qu’au terme d’un seul mandat, 6 ans, ces sénateurs peuvent percevoir 2190 euros net/mois, 3656 euros s’ils en accomplissent 2.



En face, les retraités Réunionnais perçoivent eux des pensions les plus faibles des régions françaises, 1160 euros brut/mois, selon l’Insee, soit 28% de moins que dans l’hexagone.



Quelle indécence, quelle insolence de ces sénateurs de droite.



Ce vote bloqué décidé au sénat démontre-t-il que nous avons basculé dans un régime totalitaire ?



Le gouvernement est pris dans son propre piège puisqu’il avait pourtant fustigé le comportement des députés de la NUPES et dénoncé le fait que l’article 7 n’a pas été voté. Pourtant aujourd’hui au sénat il impose un vote bloqué, c’est-à-dire : causes toujours tu m’intéresses !



Honte aux élus de la Réunion qui soutiennent Macron et ce gouvernement.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion