Jean-Hugues Ratenon : "Tous dans la rue avec les syndicats"

Le communiqué :



Ce projet de réforme est présenté après de simples concertations ! Quel mépris ! les syndicats ne s’y sont pas trompés et ont refusé la mascarade.



L’objectif est bien de faire travailler plus, alors que l’espérance de vie bonne santé s’établit à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes !!!



Ce gouvernement presse le peuple et les travailleurs comme des citrons jusqu’à la dernière goutte.



Par ailleurs, faire travailler plus longtemps signifie qu’on ne libère pas les postes. Quand va-t-on donner des responsabilités aux jeunes ? Cela va aggraver le chômage et des centaines de milliers de personnes vont rester sans travail.



De plus, les Ultramarins qui travaillent dans l’hexagone, qui ont été obligés de s’expatrier, auront les pires difficultés pour revenir dans leur île natale à l’âge de la retraite. Pourront-ils encore voyager ?



Enfin, il faut savoir qu’un retraité qui réside dans les Outre-Mer touche en moyenne une pension inférieure de 10 à 17% à ce que perçoit un retraité en France hexagonale.



Si la réforme est injuste pour la métropole, elle l’est encore plus en Outre-Mer.



C’est pourquoi, je serai aux côtés des syndicats et du peuple qui seront dans la rue ce jeudi 19 janvier. J’appelle les Réunionnais à participer massivement à cette 1ere journée de mobilisation.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion