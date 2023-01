La grande Une Jean-Hugues Ratenon : "Si la réforme est injuste pour la métropole, elle l’est encore plus en Outre-Mer"

Le député de la 5e circonscription a répondu à Zinfos 974 sur la question de la réforme des retraites. Sans surprise, Jean-Hugues Ratenon s’oppose à cette réforme qu’il estime plus pénalisante pour les Outre-mer.

Par La rédaction - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 18:03

"Élisabeth Borne avait fait savoir qu’elle était prête à discuter, mais on a vu quel genre de discussion elle voulait : de simples concertations ! Quel mépris ! les syndicats ne s’y sont pas trompés et ont refusé la mascarade. Mais le fait même de présenter ce projet pose problème. Car l’objectif étant bien de faire travailler plus, alors que l’espérance de vie chez les femmes est de 85,3 ans ; chez les hommes 79,3 ans.



Mais là où il y a un gros hic, c’est que l’espérance de vie bonne santé s’établit à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes !!!



Ce gouvernement veut donc faire travailler les gens au-delà de l’espérance de vie en bonne santé ! Cela pose véritablement le problème du cadre de vie et du bien-être de la population.



Autre aspect : Travailler plus longtemps signifie qu’on ne libère pas les postes. Quand va-t-on donner des responsabilités aux jeunes ? Cela va aggraver le chômage. Faire travailler plus longtemps condamne des centaines de milliers de personnes à rester sans travail.



De plus, en Outre-Mer et à La Réunion notamment, l’espérance de vie est plus basse ; la pénibilité dans le travail dans certains secteurs est plus importante que dans l’Hexagone notamment en raison du climat.



Cette réforme est funeste : le gouvernement veut faire travailler les gens jusqu’à la mort.



Par ailleurs: les Ultramarins qui travaillent dans l’hexagone, qui ont été obligés de s’expatrier, auront les pires difficultés pour revenir dans leur île natale à l’âge de la retraite. Pourront-ils encore voyager ?



Ils devront donc attendre plus longtemps pour rentrer et peut-être ils ne pourront plus jamais rentrer.



Si la réforme est injuste pour la métropole, elle l’est encore plus en Outre-Mer.



Si on n’arrive pas à bloquer cette réforme, nous les parlementaires ultramarins devrons à minima batailler avec le gouvernement pour limiter la casse de cette réforme en Outre–Mer.



Oui nous sommes français, mais différents ; il faut plus de différenciation dans la République et dans l’Europe."