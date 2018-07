Communiqué Jean-Hugues Ratenon : "Politique de l’emploi : échec du Gouvernement" Le député France Insoumise de La Réunion réagit aux chiffres du chômage sur l'île publiés par l'INSEE, en hausse. Il attribue cette hausse à la politique "de casse sociale" du gouvernement.

La Réunion est la région de France qui enregistre la plus forte augmentation sur ce 2ème trimestre, tient à souligner l’INSEE. Déjà à la base, le taux de chômage était plus élevé à la Réunion qu’en métropole, avec cette augmentation et en un an de règne de Macron, l’écart s’aggrave. Sur ce dernier trimestre, 3540 Réunionnaises et Réunionnais viennent s’ajouter au nombre des sans-emploi. C’est une catastrophe sociale inadmissible.



Faut il s’étonner de ces mauvais chiffres ? NON. Depuis plusieurs mois, j’alerte sur les conséquences de cette politique de casse sociale d’Emmanuel MACRON :



- étranglement des petites entreprises par des charges de plus en plus lourdes, alors que le Gouvernement fait des cadeaux aux grosses entreprises.

- gros coup de rabot dans les contrats aidés.baisse des dotations aux Collectivités - baisse des retraites sur lesquelles est appliquée maintenant la CSG

- baisse de l’allocation logement….



Et malheureusement, le livre bleu va vite devenir le livre noir du développement économique et social de l’Outre-Mer. Aucune perspective, aucun objectif, aucun moyen supplémentaire sinon des tours de passe-passe pour nous faire croire que des millions vont être injectés dans notre économie alors qu’en réalité, le Gouvernement prend dans la poche des ultramarins pour financer quelques mesurettes. Menace sur la sur-rémunération.

Suppression de l’abattement de 30% en Outre-mer.

Suppression de la TVA non perçue récupérable…. Oui, ce Président et ce Gouvernement des riches appauvrissent, jour après jour, la population la plus modeste. Conséquence de tout cela : moins d’argent dans l’économie, inquiétude, détresse, morosité dans l’opinion ; pression insoutenable sur les agents de pôle emploi, comme dans tous les services publics qui doivent faire plus avec moins de personnel ; pression aussi sur les élus : tous les services sont désorganisés ; les hôpitaux, la restauration scolaire subissent également le régime sec ; sans compter que l’environnement paie cash ces coupes budgétaires entrainant des risques sur la sécurité sanitaire. L’épidémie de dengue en cours, en plein hiver, en est la preuve.



Il faut dire STOP. Je réitère mon appel à une forte réaction populaire et ma volonté d’un front uni pour sauver le peuple, ceux « qui ne sont rien » et qui « coutent un pognon de dingue » à Emmanuel MACRON et à sa cour.



Jean Hugues RATENON

