Jean-Hugues Ratenon: "Pas de place pour le racisme à La Réunion"

Le problème du racisme prend de l’ampleur à la Réunion et je le déplore. Notre île n’a pas besoin de ça. Notre vivre ensemble est largement cité en exemple en métropole et ailleurs ; terre de tolérance, de respect, RIEN ne doit ternir cette belle image.



Par conséquent, toute personne qui fait acte de racisme doit être condamnée de la manière la plus juste au regard de nos lois, ni plus, ni moins.



Convoqué ce jeudi 05 juillet 2018 à 14h au tribunal correctionnel de St Denis pour être entendu, parce que en tant que député j’ai porté plainte au nom des Réunionnais, après les propos racistes écrit par une certaine Laura Xéna sur une page facebook.



Je serai présent.



Je souhaite qu’il n’y ait aucune manifestation ce jour là pour que ce procès se déroule dans le calme, la sérénité et sans passion. Je fais confiance à la Justice pour la stricte application de la loi.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion