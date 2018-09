Communiqué Jean-Hugues Ratenon: "Macron nous fait les poches !" Le député Jean-Hugues Ratenon réagit au décret paru au Journal officiel sur la revalorisation du RSA en Outre Mer :

Le 26 août dernier, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du RSA. Ce n’est pas un cadeau mais la loi qui le prévoit. Mais dernière cette annonce se cache en fait un nouveau coup de rabot pour les bénéficiaires en Outre-Mer.



En effet, le 30 août un décret annonce une augmentation du RSA socle sur nos territoires en retenant une inflation de 1% alors que cette dernière est désormais de 2% dans l’hexagone, 2,3% à la Réunion ! Le Gouvernement ne peut l’ignorer. C’est un nouveau coup de poignard contre les plus défavorisés.



Ainsi, la revalorisation du RSA en Outre-Mer ne couvre même pas l’augmentation du coût de la vie. Elle aura un impact sur le pouvoir d’achat, déjà en deuil, des plus pauvres. Une fois de plus, Emmanuel MACRON et son Gouvernement creusent les inégalités.



Cette fois, c’est une économie de 12 millions d’euros faite sur le dos de 195.000 foyers en Outre-Mer. Ainsi, chaque allocataire perd 61€ sur un an par la faute de cette manipulation comptable.



Chez les Insoumis, nous continuons à défendre la revalorisation de l’ensemble des minimas sociaux à hauteur du seuil de pauvreté et la prise en compte de la cherté de la vie.



Face à cela, nous devons, nous élus, nous préparer à riposter pour dire stop à cette politique scandaleuse qui met à mal la solidarité nationale. Et ce n’est pas le changement de personne au sein de ce gouvernement qui va changer quoi que ce soit, comme on a assisté ce mardi avec le pseudo remaniement, mais il faut une autre politique.



Nous ne pouvons plus laisser ce Gouvernement nous faire les poches sans réagir. La sanction doit venir des urnes : l’élection législative partielle dans la 7ème circonscription (23 et 30 septembre 2018) et l’élection européenne (26 mai 2019) peuvent en être des occasions ; mais nous devons aussi nous organiser à d’autres formes de mobilisation. Seule la lutte paye.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion Zinfos974 Lu 120 fois





Dans la même rubrique : < > SPA: Besoin de parrains et marraines pour le refuge du Grand Prado ! Décathlon de St-Pierre: La CGTR dénonce l'attitude de la direction