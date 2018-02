Politique Jean-Hugues Ratenon : "Le peuple doit se lever, se mettre en marche" Le Député Insoumis publie une tribune contre la politique du gouvernement Philippe, en particulier la baisse drastique des contrats aidés couplée à la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités. Le député souligne le "rôle de soupape" sociale que jouaient ces contrats, et évoque une "agression permanente du gouvernement contre les plus pauvres". Jean-Hugues Ratenon se dit prêt à accompagner les Réunionnais dans la lutte organisée, appelant à la résistance populaire.

Ci-dessous, sa tribune.

Et maintenant qu’est ce qu’on fait ?



Depuis le mois de juillet de l’année dernière, les associations, les chambres consulaires, les syndicats, les élus, n’ont eu de cesse d’alerter le Gouvernement sur les conséquences d’une diminution du nombre de contrats aidés à la Réunion.



Que ce soit pour le fonctionnement des cantines, des transports scolaires, les crèches, la surveillance des enfants dans la cour de l’école, l’accompagnement des personnes âgées, l’aide apportée en milieu hospitalier, l’entretien des espaces verts, le nettoyage des ravines pour éviter un risque sanitaire ; le Président de la République et son Gouvernement ont fait la sourde oreille et ont mis leur plan à exécution avec le nouveau dispositif PEC (parcours emploi compétences) faisant passer le quota des contrats de 24 000 à 11 150 cette année selon le Préfet.



Le pouvoir inflige une double peine aux Collectivités : faire moins de contrats et payer plus cher, car l’aide de l’Etat passe de 80% à 60 voire 50% dans le nouveau dispositif. Un effort financier supplémentaire demandé alors que dans le même temps, l’Etat baisse ses dotations aux Collectivités.



Ce mauvais coup (encore un) porté à ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi met en péril la cohésion sociale, le rôle de soupape joué par ces emplois va disparaitre. Le bon fonctionnement de tous les services est mis à mal. Le Gouvernement joue avec le feu.

Face à cette réforme brutale, injuste, il revient à tous de se mobiliser. On n’obtient rien sans la lutte.



Que dans chaque quartier la contestation se structure. Devant l’agression permanente de ce Gouvernement contre les plus pauvres, nous devons opposer un front commun. Le peuple doit se lever, se mettre en marche.



La résistance pour une Réunion insoumise doit s’organiser.



Je suis prêt.





Jean Hugues Ratenon

