Jean-Hugues Ratenon: "La réussite aux concours : avenir bouché ?"

"Une nouvelle fois, comme chaque année, des jeunes m’interpellent sur la méthode de recrutement des professeurs des écoles.



Ces jeunes ont passé et réussi leurs examens et sont inscrits sur la liste complémentaire, c’est-à-dire normalement prioritaire quand il y a des postes à pourvoir.



Or, depuis cette rentrée scolaire, le rectorat a recruté seulement les 14 premiers inscrits de cette liste et a lancé une campagne de recrutement de contractuels au détriment de ces jeunes, de ces familles aussi, qui se sont investis parfois en faisant des sacrifices pour réussir le concours pour au final rester sur le carreau. Une véritable injustice.



Pourquoi le rectorat procède-t-il comme cela ?



Comment ne pas comprendre la colère et la déception de ces jeunes ?



Si l’administration voulait dévaloriser les études et les diplômes, elle ne s’y prendrait pas autrement.



Je dénonce, une fois encore, cette méthode. Il y a un manque d’enseignants pour cette rentrée scolaire ; il y a des jeunes diplômés prêts à enseigner : pourquoi leur fermer la porte ?



Le rectorat mène-t-il une politique de précarisation des emplois dans l’éducation nationale qui a pourtant besoin de personnel stable pour donner la connaissance à nos enfants.



Je demande au rectorat de respecter la réussite de ces jeunes Réunionnais."