Jean-Hugues Ratenon : "L'ASPA peut beaucoup mieux faire"

Le député fustige la réforme des retraites qui, selon lui, "appauvrit les gens". Une petite avancée cependant avec l’augmentation du plafond de récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, qui, à compter du 1er septembre prochain, passe de 100 000 à 150 000 euros. Voici son communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Juillet 2023 à 13:24

Comme je l’ai dis lors des débats très limités par le gouvernement sur la réforme des retraites, ce texte est très mauvais pour les femmes, les personnes ayant des carrières hachées et aussi pour nos gramounes. Une réforme injuste et injustifiée qui appauvrit encore plus les gens. Les parlementaires, exclusivement les députés, ont mené la bataille mais avec tous les artifices de la constitution, que même des spécialistes ont oublié, le gouvernement a réussi à faire voter son texte.



Nous avons pu obtenir toutefois une petite avancée : l’augmentation du plafond de récupération de l’ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui passe à compter du 1er septembre prochain de 100 000 à 150 000 euros, comme le rappelle le communiqué de l’AMDR. C’est toujours ça de gagné mais il n’y pas de quoi crier victoire avec un grand V.



Car j’ai proposé avec d’autres collègues, par des amendements, que ce plafond soit porté à 300 000 ou 200 000 euros. Parce qu’avec la rareté du foncier, la spéculation est féroce : prix des terrains et des bâtis qui explosent. Et le plafond de 150 000 euros est vite dépassé. C’est pourquoi, je propose que le gouvernement supprime ce plafond. Ces gramounes qui ont trimé dur toute leur vie et sont parvenus à avoir un bien et un bout de terrain préfèrent ne pas faire valoir leur droit à l’ASPA pour ne pas mettre en difficulté leurs enfants qui devront rembourser les sommes perçues.



Je propose que le montant de cette allocation soit revalorisé : pas un seul gramoune en dessous du seuil de pauvreté. C’est une question d’humanisme, de reconnaissance pour que les personnes âgées puissent vivre dans des conditions dignes.

On peut enfin s’interroger sur les modalités de l’estimation du bien. Qui la fait et pourquoi n’y aurait il pas une contre estimation ?



C’est pourquoi j’invite tous les députés, tous les élus à continuer ce combat notamment lors des prochains documents financiers : PLF, PLFSS. C’est un sujet d’intérêt général. Nous devons tous agir ensemble.