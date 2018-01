Jean Hugues Ratenon : "J'appuierai la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle"

C'est à Paris, où je me trouve actuellement pour la reprise des travaux de l'Assemblée Nationale, que j'ai suivi heure par heure l'évolution de la situation lors du passage de la forte tempête Berguitta à proximité de la Réunion.



Mes premières pensées vont aux sinistrés, à ces familles qui ont vu leur maison envahie par des eaux boueuses, aux agriculteurs qui ont vu leurs exploitations ravagées par de fortes rafales de vents et ravinées par des pluies torrentielles.



J'exprime toute ma sympathie et ma solidarité à tous ceux qui ont eu à souffrir de ce mauvais temps. J'appuierai bien évidement la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès du Gouvernement.



L'heure aujourd'hui est au bilan. Des leçons doivent être tirées de ce phénomène. Fallait il ou non déclencher l'alerte rouge? Faut il revoir le système des alertes par micro régions? Pour moi la réponse est oui mais le débat doit s'engager.

Berguitta, comme toute catastrophe naturelle, fait éclater la vérité.



Comment se fait il que des maisons soient inondées par des rivières ? Des champs ravinées? Des routes emportées? Des chemins transformés en torrent? Etc... La question de la responsabilité des élus et des décideurs est posée.

Ce n'est pas la première fois que la Réunion subit les effets d'un cyclone ou de fortes pluies. Mais régulièrement ce genre de constat est fait. Aucune leçon n'est tirée: délivrance des permis de construire; entretien des caniveaux; la suppression des emplois aidés a t-elle affectée ces travaux? l'aménagement du territoire en tenant compte des aléas climatiques.



Les élus et les décideurs doivent réfléchir et ne jamais oublier que la nature reprend toujours ses droits.

Des rendez vous sont d'ores et déjà pris pour la semaine prochaine, j'aurais l'occasion de détailler mes interrogations et apporter ma contribution à la réflexion pour un aménagement dans le respect de la nature.



Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion