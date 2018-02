Jean Hugues Ratenon : "Arrête prend Réunionnais pou couillon"

Dans un département comptant 180 000 chômeurs, toutes catégories confondues, soit 25% de la population et 60% de jeunes, une offre d’emploi de l’INSEE, recherchant un volontaire du service civique destiné à la mise en place de la démarche qualité sur le recensement de la population, circule sur les réseaux sociaux.



Un poste pour un salaire de 770 euros pour un candidat réunionnais et 1590 euros pour un candidat hors Réunion comprenant une indemnité de logement de 820 euros !!!



Cette indemnité est plus élevée que le salaire !!! du jamais vu ; Est-ce réelle ? si oui, c’est inadmissible.

C’est pour avoir des explications que je me rendrais lundi à l’INSEE à l’ouverture des bureaux.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion