Jean-Gaël Anda : "Où est le plan de relance à l’échelle intercommunale ?"

Après le plan de relance de l’Etat avec une volonté de relocaliser au plan national et une dotation pour La Réunion, le plan de relance régional, le plan de relance social et économique départemental, où est le plan de relance de la CIVIS ?



La crise de la COVID est inédite par ses conséquences à long terme pour notre pays, et dans une économie insulaire l’impact sera d’autant plus grave !



Il faut donc agir pour s’adapter à de nouveaux modes de consommation, à une meilleure indépendance alimentaire et surtout pour préserver le tissu économique.



Certaines intercommunalités ont mis en place des mesures de soutien : ainsi au Tco : remise des loyers aux petites entreprises des ZAE, des redevances des Aot, avec un plafond, dégrèvement des cotisations foncières des entreprises (CFE) ... un vrai cadre avec des critères clairs et uniformes peut ainsi être adopté pour que la solidarité ne soit plus un vain mot.



L’après COVID doit aboutir à une réflexion stratégique sur notre modèle social et économique, en octroyant des subventions en faveur de modèles plus respectueux de notre environnement : l’économie sociale et solidaire, véritable levier de transformation économique, qui intègre les entreprises et les individus dans un objectif de développement de territoire, en orientant les investissements sur les économies d’énergie, vers l’agriculture pour une indépendance alimentaire et en faveur des circuits courts, la valorisation d’autres modes de transports ...



Là encore, à la Civis on propose des locations de vélos électriques mais sans nouvelles pistes cyclables et rien sur d’autres modes alternatifs... , rien non plus sur des nouveaux chantiers pourvoyeur d’emplois et de croissance ... on se contentera des Pec ?

Le fléau du chômage et de l’économie souterraine créent de nombreuses inégalités en temps de crise. La jeunesse est fortement pénalisée dans son avenir, dans un modèle social à bout de souffle qui renforce les inégalités face à l’accès à l’emploi et aux formations.



Un projet pour qu’il réussisse, doit être participatif, aussi, la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 prévoit que les élus peuvent faire des propositions.



A ce titre, nous vous faisons cette proposition constructive et dans l’intérêt des saint-pierrois et des habitants de l’intercommunalité de mettre en place un plan de relance pour notre territoire, afin que ces points puissent être inscrits à un prochain ordre du jour et que l’opposition s’associe à cette démarche indispensable et dans l’intérêt de tous ! Cordialement



Jean Gaël ANDA

Conseiller Régional,

Conseiller municipal d’opposition à SAINT PIERRE,