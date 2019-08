Jean-François Nativel mobilisé contre "l'éco-colonialisme" à Genève

Je vous informe que je vais faire de la délégation de l'O.N.G. IWMC (International Wildlife Management Consortium) lors de la prochaine convention de Washington/CITES COP 18, qui débute fin de semaine prochaine à Genève.

Il s'agit de la branche de l'ONU qui statue sur la protection mondiale de la faune et de la flore, dans un cadre commercial.

Prévu initialement au Sri Lanka en juin 2019, cet événement a été reporté à Genève du fait du dernier attentat.



Cette O.N.G. a été fondée par Eugène Lapointe, ancien secrétaire général de la CITES entre 1982 et 1990, l'un des plus grands acteurs planétaires de la lutte contre "l'éco-colonialisme".



Le même éco-colonialisme que nous connaissons ici, avec une Réserve Marine dont les règles imposées depuis Paris donnent plus de droits à des bouledogues qu'aux Réunionnais, ou encore un parc des hauts qui ne nous permet plus de vivre normalement sur notre propre territoire.



IWMC est en résumé une des seules O.N.G. de la planète qui défend un positionnement réaliste de la conservation des espèces, au service des peuples vivants au plus près de la nature. A ce titre, son positionnement est au cœur de l'actualité brûlante autour du bashing anti-chasse et notamment anti-Safari, puisqu'elle défend le principe d'une conservation auto-gérée durable, c'est-à-dire financée par ces mêmes activités.



Ma participation à cette conférence des parties me permettra je l'espère de faire connaître notre problématique à l'international, mais aussi de tisser des liens avec d'autres pays ou entités qui militent pour une approche réaliste de la gestion des espèces, et notamment des prédateurs.