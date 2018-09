Jean-François Nativel appelle à voter Poudroux

Invité du 12H30 de Réunion 1ère, Jean-François Nativel a annoncé qu'il soutiendrait Jean-Luc Poudroux. "Ce n’est pas un choix aisé quand on est sur de tels enjeux", a-t-il confirmé tout d'abord le temps de la réflexion qu'il s'était accordé avant de finalement donner cette consigne de vote.



"Je l’ai rencontré et je l’avais déjà rencontré avant les élections. Il porte un projet par rapport à une problématique qui m’est chère et au-delà, sur la 7ème circonscription. (...) Dans son programme, il avait inclus quelques éléments que nous défendons", a ainsi affirmé le candidat arrivé 5ème (7,1% des suffrages exprimés) dimanche soir à l’issue du 1er tour de la législative partielle.



Jean-François Nativel confirme à notre rédaction que pour lui, cette élection s’est municipalisée. "Il y a des enjeux en 2020. J’ai donc choisi une famille politique. Si je ne m’étais pas positionné, j’aurais abandonné le combat. Or, la solution sera politique (concernant la crise requin, ndlr)", résume-t-il.



Il révèle également avoir obtenu la garantie de Jean-Luc Poudroux, s’il en vient à être élu, qu’il demanderait la mise en place d’une commission parlementaire sur la crise requin ainsi que des questions au gouvernement sur le même sujet.



1677 personnes se sont portées sur son bulletin de vote dimanche 23 septembre. Autant de voix que pourrait espérer récupérer Jean-Luc Poudroux, candidat soutenu par les ténors de la droite, avec ses 6402 électeurs.