Politique Jean-François Nativel : "On vous cache la vérité Madame la Première ministre"

Le conseiller départemental Jean-François Nativel contredit la vision présentée à la télé jeudi soir par la Première ministre qui était alors interrogée sur le maintien de l'arrêté préfectoral d'interdiction de baignade et de certaines activités nautiques : Par LG - Publié le Samedi 13 Mai 2023 à 19:05

Dans le cadre de son déplacement à la Réunion, la 1ère Ministre Élisabeth Borne a été interrogée dans un JT, le jeudi 11 mai 2023, au sujet du risque requin.



Elle s’est exprimée de façon incomplète et erronée en affirmant que « l’on peut se baigner et faire du surf à l’île de La Réunion. On le fait en sécurité », sous-entendant que la situation actuelle est bien gérée et que l’arrêté d’interdiction indéfini ne poserait aucun problème.



Peu avant, lors d’un échange informel au Département, je lui avais pourtant expliqué notre situation inadmissible de 10 années d’interdiction totale pour l’ensemble de l’île, constituant la plus grande privation de liberté que connaît un territoire français au XXIe siècle. Jamais un littoral hexagonal n’aurait pu subir un tel mépris : sommes-nous des sous-français pour être ainsi traités ? J’ai tenté de la sensibiliser au caractère totalement injuste de cette mesure « provisoire » qui continue de nous concerner sans aucune raison, puisque nous en sommes à 4 années sans attaque. En vain au vu de ces propos lénifiants tenus en suivant à la télé le soir même…



Voici les remarques que j’aurais souhaité néanmoins porter à sa connaissance avant son départ : « Comment pouvez-vous, Madame la 1ère Ministre cautionner par vos propos une telle interdiction provisoire qui dure depuis 10 ans, reconduite déjà 13 fois depuis le 26 juillet 2013, et assurer dans le même temps que vous êtes au plus près des préoccupations des Réunionnais ?



Cette interdiction n’a plus aucune raison d’être : les motivations et considérants de l’arrêté préfectoral sont devenus au fil des années complètement ridicules. L’arrêté de février 2023 ne constitue qu’un piètre copier-coller de l’arrêté de 2020, alors que le contexte est aujourd’hui totalement différent. C’est d’ailleurs pour cela que j’attaque actuellement cette privation majeure de liberté au Tribunal Administratif en référé suspension ainsi qu’au fond.



Pourquoi, Madame Borne, nos autorités locales ne vous ont-elles pas précisé que sur les 3000 pratiquants estimés, à peine une cinquantaine respectent strictement la loi (!) en ne pratiquant que dans des zones sécurisées ???



Pourquoi ne vous ont-ils pas dit que les créneaux proposés sont totalement dérisoires ? Sûrement parce qu’ils n’ont pas envie d’assumer une si faible efficience pour des dispositifs qui coûtent quand même 2 millions € par an ! C’est sûr qu’il n’y a pas de quoi être fier de dépenser 2 millions € par an alors que l’on ne touche même pas 5 % du public visé…



On vous cache la vérité Madame la 1ère ministre, et on vous fait tenir des propos qui n’ont pour but que de faire croire que la politique menée actuellement serait suffisamment efficace pour encadrer la pratique des activités nautiques à La Réunion.



Il n’est pas trop tard Madame la 1ère ministre pour aller sur nos plages afin de constater ces désormais milliers de femmes, enfants et seniors dans l’eau, en dehors de toute sécurisation, qui bravent l’interdiction quasi quotidiennement. Venez aujourd’hui à la plage de l’Étang-Salé par exemple, je vous invite à voir ces centaines de personnes à l’eau dès le matin jusqu’au coucher du soleil, symbole du fiasco de l’arrêté d’interdiction que vous cautionnez.



Madame la 1ère Ministre, nous vous en supplions, ouvrez les yeux, venez voir notre situation, allez sur le bord de mer à la rencontre de ces milliers de passionnés dans l’eau sans aucune sécurisation ! Vous comprendrez alors à quel point vos propos sont en décalage avec le terrain, avec notre vie quotidienne au bord de l’océan. Vous êtes une dame de valeur, ne vous contentez pas de notes pondues par des gens de passage refusant encore en 2023 d’assumer notre réalité, refusant de nous rendre l’accès à notre environnement qui, je vous le rappelle, constitue la base de la dignité et de la liberté d’un peuple !