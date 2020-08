Communiqué Jean-François Nativel : La sédentarité tue plus que la COVID en France et à la Réunion

Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 15:34 | Lu 257 fois

"La mairie a fermé depuis ce matin ses installations sportives, jusqu’au minimum 12 septembre inclus d’après les informations disponibles auprès des agents municipaux. Il n’y a toujours pas eu à cette heure un arrêté ou une communication officielle, et pourtant les portes des gymnases et stades demeurent bien fermées.



Les nombreuses incohérences qui jonchent la reprise des activités, notamment scolaires et sportives, ne sont pas sans expliquer cette probable mesure de précaution. En effet, d’un côté le préfet interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, et de l’autre les installations municipales se retrouvent fréquentées par des groupes de classes de 25 à 35 élèves. Les pratiquants de clubs ainsi que les élèves des écoles, collèges et lycées dépendant d’installations municipales se retrouvent aujourd’hui privés d’activité, après déjà une longue période sans pratique physique.



Il convient de rappeler qu’à La Réunion en particulier, l’inactivité associée à une alimentation trop riche conduit à une augmentation régulière des pathologies. Presque 10 % de la population réunionnaise souffre du diabète, contre 5 % en France. La sédentarité est un facteur aggravant, entre autres, des maladies cardio-vasculaires, qui tuent chaque année 170 000 personnes, bien plus que la COVID.



Une réunion serait prévue cette après-midi en sous-préfecture, et j’en appelle au bon sens des autorités pour qu’une solution soit rapidement trouvée, car la pratique sportive est essentielle pour les jeunes et les moins jeunes. Et cela d’autant plus que cette période de l’année est celles des inscriptions en clubs de sport, des structures déjà mises à mal après plusieurs mois de confinement."





