A la Une . Jean-François Nativel : "La mairie de Saint-Paul plus que jamais dans la tourmente"

Par voie de communiqué, l’opposant municipal revient sur les accusations concernant l’ancienne DGS. Jean-François Nativel y voit le symbole de la gestion humaine de la majorité saint-pauloise. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 07:43

Le communiqué:



Je tenais à réagir à cette nouvelle affaire qui secoue la mairie de Saint-Paul, et qui a conduit la Directrice Générale des Services (DGS) à démissionner. Je suis particulièrement surpris, car c’était une membre de l’équipe municipale qui m’apparaissait plutôt sympathique, disait bonjour avec un sourire, et c’est assez rare pour être souligné. Alors que je suis élu d’opposition et dans le collimateur de cette majorité hargneuse, elle répondait malgré tout aux questions que je lui posais par mail, et avait même fait aboutir une demande d’aménagement d’un trottoir que j’avais porté pour une habitante handicapée.



En attendant que la justice fasse la lumière sur toute cette affaire, je tiens à exprimer mon total soutien aux employés municipaux qui, depuis le renouvellement municipal en juillet 2020, font les frais d’une gestion des ressources humaines aux conséquences inhumaines.



Même l’ancien maire, pourtant très critiqué, n’avait pas eu recours à de telles méthodes. Là, c’est bien un schéma identique à la mandature précédente 2008-2014 d’Huguette Bello qui se reproduit, et qui l’avait d’ailleurs conduit à sa perte en 2014. La détresse et la souffrance avaient été telles durant ce précédent mandat qu’elles avaient obligé Huguette Bello à formuler spécifiquement des promesses de bienveillance envers les employés municipaux dans son programme lors de la campagne municipale 2020.

Également à la tête de la Région désormais, il y a là-bas aussi de quoi s’inquiéter…



Depuis que je suis élu à Saint-Paul, je ne compte plus les ex-salariés municipaux qui m’ont contacté au bord des larmes parce qu’ils se sont retrouvés sans raison avec un contrat non renouvelé. Le pire c’est que cette non-reconduction survenait au moment précis où ces employés municipaux, dans l’angoisse de leur avenir, espéraient un CDI salvateur (en principe obligatoire au bout six ans de CDD) après avoir donné satisfaction pendant 5, 6 voire parfois 7 ans. D’autres se retrouvaient remerciés au bout des mêmes durées en CDD alors qu’ils n’étaient plus très loin de la retraite. Ces décisions arbitraires, qui parfois se sont affranchies des règles, m’ont amené à orienter plusieurs personnes psychologiquement détruites vers les syndicats. Des procédures pour faire valoir leurs droits sont toujours en cours.



Une chose est sûre : la DGS mise en cause ne peut pas porter aujourd’hui à elle seule la responsabilité de la situation inquiétante que connaît le service des ressources humaines de la mairie de Saint-Paul, illustrée par la démission de 7 cadres en 2 ans. Une DGS agit sous l’autorité des élus de la majorité, et cette situation renvoie directement au quasi-silence du maire de Saint-Paul à propos de ce dossier. Comme bien souvent dans ce milieu, on fait sauter un fusible, le problème lui demeure entier… et jusqu’en 2026 !



Jean François Nativel

Conseiller municipal d’opposition à Saint-Paul



