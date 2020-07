Société Jean-François Nativel: "2556 jours d'interdiction provisoire, et tout baigne d'après nos autorités locales"

C'est un anniversaire que n'aurait pas souhaité fêter Jean-François Nativel. Comme rappelé par le responsable d'Océan Prévention Réunion (OPR), c'était ce dimanche 26 juillet 2020 l'anniversaire des 7 années d'interdiction "provisoire, reconduite déjà 10 fois depuis 2013". "Nous en sommes aujourd'hui à 2556 jours d'interdiction provisoire, et 'tout baigne' d'après nos autorités locales adeptes d'auto-congratulations", regrette l'élu d'opposition de Saint-Paul qui estime que ces dernières considèrent que l'efficacité d'une politique publique "se mesure au nombre de millions dépensés et d'expérimentations pourtant toutes ratées". Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 07:56 | Lu 1489 fois

Aujourd'hui 26 juillet 2020, c'est l'anniversaire des 7 années d'interdiction "provisoire", reconduite déjà 10 fois depuis 2013.



Notre association a attaqué l'année dernière au tribunal administratif cet arrêté indigne, qui bafoue les règles élémentaires de liberté et d'égalité. Le juge a estimé notre démarche légitime, mais ne s'est pas considéré comme compétent pour enjoindre des mesures de bon sens, qu'il ignore.



Cette année, notre situation aura eu une résonance particulière, puisque les côtes métropolitaines ont connu pour la première fois elles aussi une interdiction d'accéder à l'océan, qui a bien failli être prolongé au-delà du 11 mai, suscitant un tollé et une mobilisation sans précédent des élus du littoral ainsi que des parlementaires, jusqu'à faire fléchir le gouvernement. Ah ils étaient nombreux, de Marseille à Brest en passant par Lacanau, à hurler dans tous les sens "rendez-nous la mer" et à être prêts à entrer en guerre, pour même pas deux mois de privation.



Nous ici nous en sommes aujourd'hui à 2556 jours d'interdiction provisoire, et "tout baigne" d'après nos autorités locales adeptes d'auto-congratulations, considérant probablement que l'efficacité d'une politique publique se mesure au nombre de millions dépensés et d'expérimentations... pourtant toutes ratées.



Notre océan lui demeure toujours aussi magnifique et attractif, et la dernière génération des jeunes réunionnais qui ont grandi avec cette interdiction se divise désormais en deux : ceux qui plus encore que leurs ancêtres ont définitivement tourné le dos à la mer, et ceux qui en réponse à cette situation inacceptable ont repris l'océan plus que jamais, sans limite, comme avant.



Cette crise économique sociale et humaine s'éternise en alimentant un fond d'incompréhension et de division grandissant, tout en compromettant l'avenir de la seule île au monde à être seule privée de l'accès à l'océan.



Une chose est sûre en attendant, la promesse du président de la république de nous "rendre la mer en 2022" n'a toujours strictement aucune chance d'aboutir, tant que les mesures efficaces nous seront toujours refusées : remettre sur nos minuscules espaces balnéaires l'homme en tant que prédateur, et non plus en simple proie.