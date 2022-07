Jean-François Carenco salue le travail du préfet Jacques Billant

Communiqué du ministère des Outre-mer :



Le Conseil des ministres du mercredi 20 juillet 2022 a procédé à la nomination de Jérôme Filippini comme préfet de La Réunion.



Il remplace à ce poste Jacques Billant, nommé lors du même conseil des ministres, préfet du Pas-de-Calais.



Le ministre chargé des Outre-mer Jean-François Carenco tient à féliciter amicalement ces deux fonctionnaires reconnus tant pour leur engagement que pour leur gestion des sujets majeurs.



Jean-François Carenco tient à saluer l’excellent travail effectué par Jacques Billant en poste à La Réunion depuis mai 2019. Une période rythmée par la crise liée à la covid-19, sans oublier les spécificités du territoire avec ses intenses périodes cycloniques ou plus récemment les négociations de la convention canne, socle de l’économie du département.



Enfin, c’est tout naturellement qu’il adresse son soutien indéfectible au nouveau préfet de La Réunion, Jérôme Filippini.



Préfet de l’Eure depuis 2020. Nommé à la Cour des comptes en 1996, il en a été le secrétaire général adjoint de 1999 à 2001. De 2001 à 2007, il a été secrétaire général de la préfecture du Tarn-et-Garonne et sous-préfet de l’arrondissement de Montauban puis sous-directeur à la préfecture de police de Paris et enfin, sous-directeur à la direction de l’administration pénitentiaire. De 2011 à 2013, il a servi dans les services du Premier ministre et entre l’automne 2013 et l’été 2017, il a été secrétaire général de la Cour des comptes. En 2017, il était préfet du Lot, en région Occitanie.