Jean-François Carenco rencontre les agriculteurs

Après leur manifestation devant les grilles de la préfecture ce lundi, les agriculteurs avaient obtenu gain de cause. Ce matin, ils rencontrent Jean-François Carenco et ils espèrent avoir enfin une réponse de l’Etat.



La filière maraîchère fait face à une crise profonde. Les engrais ont triplé depuis deux ans, mais pas seulement. Le prix des bâches a également flambé. L’arrivée de nouveaux ravageurs et des conditions climatiques complexes ont mis les exploitations à genoux. La trésorerie de nombreux agriculteurs s’épuise. "On subit l'inflation, à cause des contextes géopolitique, climatique et sanitaire. Notre matière première a vu ses prix doubler. Quelle entreprise peut tenir une telle hausse ?", s’interroge Jean-Michel Moutama, président de la CGPER (Confédération générale des planteurs et des éleveurs de La Réunion).



Si le Département a déjà débloqué des fonds d’urgence, les agriculteurs espèrent que cette réunion de travail avec le ministre puisse permettre de rajouter une enveloppe. Les syndicats agricoles demandent surtout à ce que La Réunion soit ajoutée à la liste des départements qui ont bénéficié du plan de résilience pour les filières végétales.