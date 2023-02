Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, accueilli à l’AFPAR à Plateau Caillou

La dernière visite d’un Ministre à l’AFPAR de Plateau Caillou remontait à 1988. Philippe SEGUIN, alors Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, avait déjà démontré un certain intérêt à cet organisme qui fête cette année ses 60 ans d’existence. Acteur incontournable de la formation professionnelle pour les Réunionnais et pour les Saint-Paulois, l’AFPAR a accueilli ce jeudi 16 février la visite de Jean-François CARENCO, Ministre délégué chargé des Outre-mer.Pour sa deuxième visite dans notre île, il état accompagné de Jérôme FILIPPINI, Préfet de La Réunion, de Sylvie CENDRE, Sous-préfète de l’arrondissement ouest, de Michel DENNEMONT, Sénateur, de Huguette BELLO, Présidente du Conseil Régional, de Karine NABÉNÉSA, Présidente de la SPL AFPAR et 4ème Vice-présidente de la Région et du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Tous ont échangé deux heures autour de la formation mais aussi du potentiel du territoire réunionnais.Lors de cette rencontre, le premier magistrat a mis en avant la richesse du territoire saint-paulois qui “regorge de richesses naturelles, culturelles et économiques. Saint-Paul est riche d’une population à la fois jeune avec 28,5 % de sa population qui a moins de 20 ans alors que dans le même temps 21 % de sa population a plus de 60 ans. C’est ici dans cette ville que se joue une partie de l’avenir de La Réunion”, a-t-il assuré avant de préciser que l’un des objectifs de la Ville est de faire de “Saint-Paul une ville pilote pour la jeunesse”.