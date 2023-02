A la Une . Jean-François Carenco en visite à La Réunion lors d'une mobilisation contre la réforme des retraites

Le secrétaire d'État aux Outremer, Jean-François Carenco, sera à La Réunion les 16 et 17 février prochains en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Par GD - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 10:48

Le secrétaire d'Etat aux Outremer, Jean-François Carenco, effectuera une visite à La Réunion du jeudi 16 au vendredi 17 février prochain, comme l'ont rapporté nos confrères de Réunion la 1ère. Il sera sur l'île en pleine mobilisation contre la réforme des retraites et le jour où les députés doivent examiner le fameux article 7 de la loi qui acte le recul de l'âge légal à 64 ans.



Avant sa visite, Jean-François Carenco a rencontré hier à Paris le président du Département, Cyrille Melchior. Les deux hommes ont discuté de différents sujets tels que la vie chère, le logement et l'agriculture. De plus, Cyrille Melchior a insisté sur la revalorisation des pensions des seniors à La Réunion, qui sont plus faibles que celles de l'Hexagone.