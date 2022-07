Jean-François Carenco : "On va mieux défendre les intérêts de l'Outre-mer"

Jean-François Carenco explique que l'Outre-mer a vu sa position remonter dans le classement des ministères du Gouvernement : "L'Outre-mer se retrouve au troisième rang du protocole de la République C'est une chance pour l'Outre-mer."Il ajoute que ses liens avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer sont bons et que leur entente sera un atout pour les départements et communautés ultramarines : "Les relations que j'ai avec Gérald Darmanin font que je suis sûr qu'on va mieux défendre les intérêts de l'Outre-mer."Jean-François Carenco cite en exemple la rencontre avec Ericka Bareigts , maire de Saint-Denis. Il explique que Gérald Darmanin, plus compétent sur d'autres sujets, a pu intervenir directement et apporter les réponses à l'édile qu'il n'aurait pas pu lui donner : "On est toujours plus fort quand on est ensemble et encore plus quand on s'entend, c'est simple à comprendre."Il assure qu'il ne mènera pas d'action "au rabais" et conclut : "L'Outre-mer se retrouve au cœur de la République. C'est avec l'Outre-mer que s'écrira l'avenir, y compris de la France."