Jean François Beaulieu médaillé officier de l'Ordre national du mérite

Ancien ingénieur à EDF et engagé dans le milieu sportif local, Jean François Beaulieu a reçu des mains d'Alain Abadie, la médaille d'officier de l'Ordre national du mérite, ce jeudi à Saint-Denis. "Une volonté farouche, une force t’as toujours accompagné et tu l’as gardée jusqu’à aujourd’hui", a souligné Alain Abadie lors de son discours avant la remise de médaille.



"J’ai senti pousser en moi le désir d’une société réunionnaise plus émancipée, plus responsable… cela va m’inciter à m’investir dans tout ce qui attrait à l’éducation populaire et à une meilleure structuration de la vie associative", s'est remémoré Jean François Beaulieu.