Société Jean Fauconnet, nouveau président de la LDH à La Réunion

L’assemblée générale de la section réunionnaise de la Ligue des Droits de l’Homme, réunie à son siège à Saint-Denis ce samedi 2 février 2018 a élu à sa tête Jean Fauconnet. Celui-ci devenant ainsi le plus jeune président de la LDH à La Réunion depuis la création de la section en 1905. Sont également élus au bureau : Isnelle Gouljar, Vice-Présidente ; Dominique Rivière, trésorier ; Josiane SIDA, secrétaire ; Virginie Hoareau, trésorière-adjointe ; Jean-François Rivolo, secrétaire-adjoint. Le conseil d’administration comprend en outre : Christiane Sudnikowicz, Axel Naillet, Jacques Penitot.



L’assemblée a d’abord entendu le rapport moral de la Présidente sortante Isnelle Gouljar qui quitte ses fonctions après 6 ans et qui a été vivement applaudie par les adhérents. Puis ont été adoptés à l’unanimité les rapports d’activités présenté par Dominique Rivière et le rapport financier présenté, en l’absence de Jérôme TARBES retenu, par Jean Fauconnet.

Le débat d’orientation a permis d’adopter un programme d’action concernant aussi bien le fonctionnement interne que les objectifs prioritaires de la Ligue à la Réunion en tant qu’association citoyenne généraliste non partisane.



A ce titre, ont notamment été adopté, avec un budget, les points suivants :

- la création d’un groupe "jeunes" avec une cotisation de 10 € à la LDH ou de 1 € à l’association des Amis de la LDH à la Réunion ;

- des réunions en alternance à Saint-Denis et à Saint-Pierre ;

- des priorités reposant sur le travail de groupes de travail permanents :

· Education, Droits de l’enfant, Laïcité ;

· Santé, Environnement, Développement durable ;

· Droits des femmes et lutte contre les violences faites aux femmes ;

· Droits économique et sociaux, droit au travail et au logement ;

· Droit des Etrangers ;

· Suivi du dossier Prisons.



La LDH à la Réunion tient à saluer spécialement les diverses associations amies représentées qui se sont jointes aux adhérents de la Ligue pour le pot de l’amitié qui a clôturé l’assemblée. NP Lu 195 fois





Dans la même rubrique : < > Un homme fait une chute de 15 mètres dans la ravine du Bras de la Plaine Visite express des croisiéristes du Queen Mary II