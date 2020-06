Jean Daniel Dennemont : "Le rassemblement des haines!"

Ils se détestent depuis des décennies. Paul Fort s’est toujours battu contre Michel Dennemont et les Lucas. Il est venu me rejoindre en 2014 pour porter une voie différente, pour porter un projet alternatif au Système "Dennemont-Lucas".



Nous avions bâti une relation solide, une relation politique, une relation humaine. Nous avions rassemblé́ près de 40 % des suffrages en 2014, nous étions fiers de cette base mais nous devions faire plus pour offrir une nouvelle voie aux Avirons. C’est pourquoi je me suis rapproché́ tout naturellement d’Éric Ferrere qui a fait un travail extraordinaire sur les Avirons et qui a su nous mobiliser pour construire avec les habitants un projet participatif innovant sortant des vieilles rengaines que l’on nous servi pendant 30 ans.



Aujourd’hui, il laisse ses rancunes personnelles, ses amertumes, sa jalousie et son opportunisme guider ses convictions et ses choix politiques. Ces mauvais sentiments ne peuvent donner de bons fruits !



Comment peut-on à ce point se renier pour une soi-disant "bonne place" sur une liste ?

Comment peut-on abandonner 27 colistiers sur 33 pour juste sauver sa peau ?

Comment peut-on piétiner toute son histoire personnelle et intellectuelle pour secourir les derniers restes des ruines de la carrière politique du couple Lucas ?



La réponse est si simple et si dramatique. Paul Fort rejoint le parti de Macron car deux choses l’aident à avancer : la jalousie et la haine du rassemblement autour d’Éric Ferrere qui se bat pour offrir une nouvelle voie aux Avirons et contre la mainmise du couple Lucas sur notre commune.



L’amour rend aveugle mais la haine rend aveugle et sourd !



Aveugle d’en oublier que son programme du premier tour est la copie exacte du programme d’Éric Ferrere.

Aveugle d’en éclipser l’opportunité́ de contribuer au changement de notre commune en permettant enfin une réelle alternative.

Aveugle d’en être sourd aux attaques perfides que Michel Dennemont et les membres de la liste de Roseline Lucas ont essaimées tout au long de la campagne et bien avant encore sur son compte.



Paul, tu te trompes de chemin, tu empruntes celui du faible, du déshonneur, et de l’opportunisme, et au bout de ce chemin tu te retrouveras bien seul.

Toute cette haine qui éclate au grand jour, ces insultes incessantes, ces magouilles, ces rumeurs, ces pseudos complots, ces combines ne sont pas la voie que les Avironnais attendent.



Ils attendent la paix, la tranquillité, ils attendent que leur quotidien s’améliore, ils attendent des élus présents même dans les moments les plus durs, ils attendent des hommes et des femmes ne fuyant pas leurs responsabilités et dépassant leur égo, leur rancœur pour le bien de la population.



Paul, à quoi ça rime d’attaquer tes anciens amis, pourquoi tu n’utilises pas ton temps et ton énergie à défendre ton projet avec les Lucas au lieu de venir crachez ton venin sans cesse sur les autres candidats ?



Tu voulais représenter l’alternative ? Tu voulais être le tout puissant des Avirons ?

Te voilà dans le rôle du laquais qui vient secourir les derniers restes du Système "Dennemont-Lucas".



Cette décision fut prise sans consultation de tes colistières et tes colistiers. Ils ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Tu as fui comme un déserteur, parti avec ses « clics » et ses « claques » pour te rendre en "missouk" négocier ta place chez le couple Lucas.

Tu dis qu’Éric Ferrere n’a pas ouvert sa liste à tes demandes. Evidemment, tu as été méprisant envers nous durant cette campagne (… les écrits restent.) En plus, tes demandes se résumaient à des "bonnes places" au conseil municipal.



Sache qu’Éric Ferrere a ouvert ses portes mais la jalousie et la haine t’ont rendu aveugle et sourd. Sache qu’Éric Ferrere continue de les ouvrir à toutes celles et à tous ceux qui veulent travailler pour la population sans attendre un strapontin sur une liste, et ils sont nombreux à nous rejoindre. Si tu voulais gagner dignement ta place au conseil municipal, il te suffisait de te maintenir en triangulaire. Au lieu de cela tu préfères te renier et abandonner les trois quarts de tes colistiers plutôt que faire confiance à la population, celle notamment qui a voté pour toi !



Je te plains Paul, je te plains vraiment.



J’invite tous mes amis, qui ont porté́ la candidature de Paul Fort avec dignité́ et engagement au premier tour à rejoindre le rassemblement dans la transparence qui portera un autre avenir aux Avirons le 28 juin prochain.



Rassemblons-nous au-delà̀ de nos egos !

Rassemblons-nous au-delà̀ de nos querelles !

Rassemblons-nous autour d'un projet mettant l’Avironnais au centre de tout et le 28 juin, avec Éric Ferrere Avançons !

Jean Daniel Dennemont (Les Avirons)