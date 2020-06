A la Une ... Jean-Claude Lacouture répond aux accusations

Le maire de L’Étang-Salé a réagi suite aux propos de son opposant Mathieu Hoarau qui a déclaré qu’"une véritable propagande électorale a été mise en place par l’équipe du maire sortant et candidat Jean Claude Lacouture". Ce dernier répond. Le communiqué de Jean-Claude Lacouture : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 16:29 | Lu 728 fois

Suite aux articles publiés par les organes de presse portant sur les accusations de Messieurs Mathieu Hoarau et Gilles Clain, je souhaite faire valoir mon droit de réponse via le message suivant :



La France a vécu et vit encore une crise sans précédent consécutive à la propagation inquiétante du virus COVID-19. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Ces dernières ont été annoncées par le Chef de l’État afin de freiner cette propagation.



Une situation qui a plongé La Réunion dans un état d’urgence sanitaire, sociale et économique depuis le 16 mars 2020 et qui se prolongera sur les mois à venir impactant ainsi fortement le tissu économique et social de L’Étang-Salé.



Afin d’accompagner les habitants de la commune, en particulier les plus fragiles, la collectivité a mobilisé l’ensemble de ses moyens et son personnel sur des actions prioritaires d’aide et d’assistance à la population.



Chef de file de l’action sociale, le Département s’est pleinement engagé, en lien avec les collectivités locales, afin d’appréhender au mieux les impacts de l’épidémie et prendre les dispositions nécessaires.



Dans une démarche d’accompagnement au quotidien des publics les plus vulnérables, les plus fragiles et les plus impactés, un partenariat renforcé entre le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et le Conseil Départemental a donc été mis en place au moyen de la signature du Pacte de Solidarité et d’Urgence Sociale.



Celui-ci permet au CCAS d’obtenir des moyens complémentaires pour garantir la sécurité alimentaire et lutter contre l’isolement en priorisant le public susvisé (personnes âgées, porteurs de handicaps, personnes isolées, familles nombreuses)."



Jean-Claude Lacouture

