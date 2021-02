A la Une ... "Jean-Claude Lacouture est conforté dans sa position de maire de l'Etang-Salé"

Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 17:43





Le 28 juin 2020, une seule voix d’écart séparait le maire sortant et son adversaire Mathieu Hoarau. Au vu de la jurisprudence de nombre d'élections rejouées pour un plus grand écart de voix, tout laissait à penser que les électeurs de l’Etang-Salé étaient partis pour un énième déplacement aux bureaux de vote.



Il n’en sera rien. L’argumentation développée par maîtres Jean-Jacques Morel et Rémi Boniface a convaincu



"Aucun des éléments apportés par Monsieur Mathieu Hoarau n'était tangible, n'était probant", rappelle Me Morel. L’un des deux avocats de Jean-Claude Lacouture réagit à la lecture du jugement du tribunal administratif.



