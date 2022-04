La grande Une Jean-Claude Fruteau est décédé

L’ancien maire de Saint-Benoit et député de La Réunion Jean-Claude Fruteau est décédé ce mercredi 27 avril. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 13:21

La politique réunionnaise perd l’un de ses artisans. Jean-Claude Fruteau est décédé à l’âge de 74 ans ce mercredi après quatre décennies d'un engagement public quasiment sans discontinuer.



Jean-Claude Fruteau a connu un parcours politique riche dans quasiment toutes les strates de collectivités et même au national et au niveau européen en tant que parlementaire.



Le professeur agrégé de lettres a été maire de Saint-Benoît de 1983 à 1999 puis était revenu gagnant en 2008 après la mandature de Bertho Audifax. Vainqueur en 2014, il décide, le 6 mai 2020, de passer l’écharpe à sa première adjointe, Herwine Boyer-Pitou, en raison de problèmes de santé.



En parallèle de ses responsabilités communales, Jean-Claude Fruteau a été conseiller général de 1982 à 2001, puis de 2002 à 2007 mais aussi conseiller régional de La Réunion de 1983 à 1988 sous la mandature Mario Hoarau.



Le socialiste est porté au Parlement par les électeurs de la 5ème circonscription en 2007, ce qui l’obligera à démissionner de la députation européenne. Elu en 1999 pour siéger à Strasbourg, il avait été reconduit dans ses fonctions en 2004.