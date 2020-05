A la Une .

Jean-Claude Fruteau démissionne de sa fonction de maire de St-Benoît

Jean-Claude Fruteau rend son écharpe de maire. Une information de Clicanoo que la mairie confirme. L'élu démissionne après des décennies dédiées à la vie publique. Le retraité de l'enseignement a également été parlementaire. Député en 2007 puis confirmé dans ses fonctions en 2012, il s'était consacré à sa ville à la fin de sa seconde mandature. Un communiqué de presse sera envoyé dans l'après-midi.



Jean Claude Fruteau avait fait le choix de ne pas se présenter en mars dernier, laissant le champ libre à onze candidats. Lesquels n'avaient pas réussi à se départager à l'issue du 1er tour. C'est donc avant un hypothétique second tour au mois de juin, mais qui se tiendra plus probablement au cours du second semestre, que le maire dit au revoir à ses administrés.