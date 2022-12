A la Une . Jean-Christophe Lagarde condamné à dix mois de prison pour l'emploi fictif de sa belle-mère

Jean-Christophe Lagarde a été condamné aujourd'hui à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Celui qui était jusqu'à il y a peu député et président de l’UDI était poursuivi pour détournement de fonds publics : il était soupçonné d’avoir versé plus de 39.000 euros de salaire à sa belle-mère pour un emploi fictif d’assistante parlementaire entre mai 2009 et août 2010. Malgré leurs recherches approfondies, les enquêteurs n’ont pu trouver aucune trace de son travail. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 19:05

Le tribunal a estimé que Jean-Christophe Lagarde a "manqué au devoir d’exemplarité d’un élu" en "faisant prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt commun" avec cet emploi fictif et l’a condamné à 60.000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. Sa belle-mère et lui doivent par ailleurs payer près de 75.000 euros de dommages et intérêts à l’Assemblée nationale. Cette dernière, reconnue coupable de recel, a de son côté écopé de quatre mois de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende.





