Jean-Charles Nagou, vice-champion du monde des Confituriers 2021

Le Réunionnais vient d’être sacré vice-champion du monde ce dimanche 22 août lors des Confituriades de Beaupuy. S’il termine deuxième mondial, cette distinction fait de lui le meilleur confiturier d’Europe. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 11:21

Jean-Charles Nagou a étalé son savoir-faire au monde. Le confiturier vient de recevoir la médaille d’argent lors des championnats du monde des Confituriades de Beaupuy ce dimanche 22 août.



Le Réunionnais est arrivé avec deux confitures de sa marque « Les saveurs de la Fournaise » qui correspondaient au thème de l’année et aux exigences imposées. Il a ensuite confectionné une confiture pêche/abricot pour la catégorie "Classique" et une confiture de pêche/ abricot/élixir de pain d’épices pour la catégorie "Insolite".



Une consécration pour Jean-Charles Nagou qui s’est lancé dans la confiture il y a une dizaine d’années.



"Pour un "petit chef d’entreprise artisanale réunionnaise", c’est un véritable honneur : preuve, s’il y avait encore besoin, qu’il faut sortir de notre zone de confort et de notre complexe d’être "moins bon" parce que nous sommes loin de la Métropole, qu’il faut oser prendre des risques et relever des défis perçus comme impossibles", déclare-t-il.



Le premier prix ayant été remis à un Nord-Américain, cela fait de Jean-Charles Nagou le meilleur confiturier d’Europe.



