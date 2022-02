Economie Jean Castex promet des réponses pour la filière canne

À l’occasion du Salon de l’Agriculture qui se tient à Paris, le Comité paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS) a rencontré Jean Castex pour évoquer l’avenir de la filière. Le Premier ministre a promis des réponses lors de sa visite prévue en mars. Par GD - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 16:58

Le communiqué DU CPCS :



À l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui se tient actuellement à Paris, les professionnels de la filière ont interpellé le Premier ministre sur l’avenir de la filière canne-sucre lors de sa visite sur le stand dédié aux Outre-mer samedi 26 février.



Lors de cet échange, le Premier ministre a officiellement annoncé qu’il apporterait une réponse aux demandes de la filière canne-sucre lors de sa visite à l’île de La Réunion les 10, 11 et 12 mars prochains.



Pour mémoire, l’interprofession a exprimé une demande d’accompagnement complémentaire à hauteur de 35 M€ par an à savoir 20 millions d’euros pour les planteurs pour relancer la production agricole et 15 millions d’euros pour les industriels pour continuer à accéder au marché européen et ainsi assurer la pérennité de la filière canne sucre. Le destin des planteurs et des industriels est étroitement lié. Il n’y a pas d’avenir pour les uns s’il n’y a pas d’avenir pour les autres.



L’État dit être parfaitement conscient de l’urgence de la situation de la filière canne- sucre. Tous les acteurs de la filière attendent désormais de la visite du Premier ministre à La Réunion une décision politique forte et la confirmation des soutiens supplémentaires à toute la filière, planteurs comme industriels, condition indispensable pour démarrer les négociations de la Convention canne.





