Jean Castex annonce les nouvelles mesures contre le Covid

La situation sanitaire est préoccupante, le taux d'incidence est passé à 72/100 000 cette semaine, contre 57/100 000 la semaine dernière. Le taux de positivité des tests augmente sensiblement, et le taux d'occupation des lits de réanimation augmente aussi. Face à ces chiffres, le premier ministre, souhaitant éviter un reconfinement, insiste sur l'importance de respecter les gestes barrières.



42 départements classés rouge



42 départements sont désormais classés rouge, soit à circulation active du virus. A Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe, le taux d'occupation des lits de réanimation, ajouté à l'augmentation préoccupante du taux de contaminations, rend la situation particulièrement inquiétante, aussi les préfets proposeront des mesures spécifiques supplémentaires lundi prochain, annonce le premier ministre.



"Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité, et les personnes hospitalisées en réanimation sont les mêmes qu'en mars", regrette le premier ministre, avant d'expliquer que "le virus, s'il circule principalement chez les jeunes, le plus souvent asymptomatiques, il finit inexorablement par finir par arriver chez les personnes les plus vulnérables", appelant à plus de solidarité inter-générationnelles, ainsi qu'à une grande vigilance.



Plus d'un million de tests par semaine, mais des délais très longs



Plus d'un million de tests sont effectués en France chaque semaine, se félicite le premier ministre, reconnaissant toutefois que le délai est très long pour se faire tester et obtenir le résultat des tests. Un délai qui a décidé le gouvernement à prioriser les tests, désormais, les laboratoires réserveront des plages horaires aux patients symptomatiques, aux cas-contact et aux soignants. Des tentes de tests seront érigées à leur intention.



Un isolement obligatoire de 7 jours, avec plus de contrôles



Jean Castex annonce la décision, qui fait suite à la préconisation du conseil scientifique, de fixer le temps d'isolement des malades et des contacts à 7 jours, contre 14, afin que la mesure soit plus facilement acceptée, et du fait du temps d'incubation de la maladie, insistant sur le fait que des contrôles seront effectués pour vérifier le respect de cet isolement.2000 personnes vont être embauchées à la CPAM et dans les ARS, pour effectuer du contact-tracing.