National Jean Castex a côtoyé pendant plusieurs heures un malade du Civid-19, il va subir un test

Le Premier ministre Jean Castex a fait savoir via un tweet qu'il avait côtoyé un malade du Covis-19. Il va donc subir un test de dépistage. En attendant, il poursuit ses activités en respectant les recommandations sanitaires. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 18:48 | Lu 107 fois

Le Premier ministre Jean Castex a passé plusieurs heures samedi en compagnie de Christian Prud'homme, le directeur du Tour de France, qui a été détecté positif au coronavirus.



"Ils portaient tous deux un masque et ont respecté les gestes barrières", a assuré Matignon.



Jean Castex va donc subir un test au COVID-19 "immédiatement" et confirme poursuivre sa tâche de chef du gouvernement.









