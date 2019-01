Jean-Bernard Gonthier, président sortant de la Chambre d'agriculture : "Les produits bio importés ne sont pas bio"

Jean Bernard Gonthier est en campagne électorale. Les agriculteurs votent actuellement pour le renouvellement de l'équipe dirigeante de la Chambre d'agriculture et l'élection du futur président.



C'est au cours de la première semaine de février que l'on connaitra le nom du futur président et qu'on saura si Jean Bernard Gonthier se succède à lui même.



Pierrot Dupuy a saisi l'occasion de faire un bilan avec lui de son action à la tête de la Chambre, d'autant que l'actualité a été marquée ces derniers jours par des critiques sévères à son encontre de la part d'au moins un membre de son ancienne équipe.



Cette discussion à bâtons rompus a également permis d'effectuer un tour d'horizon de la situation de l'agriculture à la Réunion.



Quelques thèmes abordés : pourquoi La Réunion ne parvenait pas à être auto-suffisante en matière de production de fruits et légumes? Où en est la culture bio à la Réunion? Vous serez pas exemple surpris d'apprendre que les produits bio importés... ne sont pas bio!



Quelles sont les cultures menacées par les maladies et comment de nouvelles mouches font-elles pour entrer à La Réunion?



Un entretien d'environ une demi-heure qui répondra à bon nombre de questions que vous vous posez sur l'agriculture à La Réunion...