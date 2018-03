Jean-Bernard Caroupaye renvoyé devant le tribunal correctionnel le 13 juin prochain

À lire également :

Ressorti libre hier du palais de justice de Champ-Fleuri en compagnie de son épouse, Jean-Bernard Caroupaye a reçu une convocation le 13 juin prochain devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer des accusations de fraudes fiscales et de blanchiment d’argent Lors de sa garde à vue, Jean-Bernard Caroupaye a indiqué que le travail administratif était confié à son épouse.Le vice-président de la CCIR a vu le parquet saisir quatre de ses terrains dont un comprenant un immeuble, estimés à plus de 2,3 millions d’euros, soit à peu près le même montant qu'il est soupçonné d'avoir caché au fisc.Selon les informations du JIR, Jean-Bernard Caroupaye et sa femme encourent tous les deux cinq années de prison et plus de 500 000 euros d’amende.