Jean Alain Cadet : "Faire croire est un métier"

A l’occasion d’une prise de parole au Tampon ce samedi 04 juin 2022, retransmise sur Facebook, Monsieur Jacques TECHER a cru bon publiquement regretter ne pas avoir été consulté par la députée de la 3ème circonscription de La Réunion lors des discussions et des votes de plusieurs lois qu’il cite expressément :



La CDPENAF (sic) qui est un organe chargé de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, créée en Outre-Mer par un décret du gouvernement (et non une loi votée à l’Assemblée Nationale) du 16 novembre 2015 sous le Président François Hollande, donc élaboré et entré en vigueur bien AVANT l’élection de Nathalie BASSIRE en juin 2017 …



La loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23 novembre 2018, soit bien avant qu’il ne soit élu maire de Cilaos en juin 2020 …



La loi Climat et Résilience du 22 août 2021, alors qu’il n’a jamais répondu au courrier daté du 31 juillet 2020 de Madame la députée BASSIRE qui lui demandait de pouvoir continuer à recevoir la population de Cilaos en mairie (comme de 2017 à 2019 sous le mandat de Paul Franco TECHER), son silence valant refus de la rencontrer …



En qualité d’écologiste, je suis choqué que Monsieur Jacques TECHER tienne un tel discours à l’encontre de textes et d’institutions qui veillent à la protection de notre fragile territoire insulaire et à son développement durable dans un contexte d’explosion démographique, de spéculation foncière et de changement climatique.



En qualité d’homme politique et de citoyen engagé, je pense que la population du Tampon, de L’Entre-Deux, de La Rivière Saint-Louis et de Cilaos mérite un langage de vérité et de transparence, au lieu de propos erronés voire mensongers, de faits déformés voire manipulés en soutien à une candidature symbolisant le népotisme.



J’invite les électeurs de la 3ème Circonscription de La Réunion à voter dès le 1er tour pour Nathalie BASSIRE, députée d’expérience qui a un bon bilan notamment en termes de transition écologique, et qui porte un véritable projet social et environnemental pour notre territoire.



Jean Alain Cadet

Écologiste