National #JeNeSuisPasUneData : Une campagne de sensibilisation sur la collecte de vos données personnelles

Financée grâce à des dons, la campagne #JeNeSuisPasUneData vise à mobiliser les internautes quant à l’ampleur et l’exploitation dont ils sont l’objet dans leur quotidien à travers la collecte de données personnelles sur Facebook, Netflix, Instagram, UBER entre autres. Une campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la journée de la protection des données, qui s'est tenue le 28 janvier dernier. Par P.J - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 07:46

Si les consommateurs ont conscience de la collecte de données dont ils font l’objet, ils sont loin d’en mesurer l’ampleur et surtout l’exploitation qui en est faite, rapporte le site Quechoisir.org.



Ainsi, il est primordial que les consommateurs réalisent l’importance des données qu’ils laissent sur Internet et les conséquences que cela peut impliquer sur leur vie, dans un contexte, en outre, de cybercriminalité en pleine expansion.



A cet effet, à travers cette campagne, l’UFC-Que Choisir entend éveiller les consciences en révélant quels sites détiennent quelles informations et surtout mobiliser les internautes en facilitant leur démarche pour exercer leurs droits.



Rappelons que le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en vigueur depuis 2018 et encouragé par l’UFC-Que Choisir, a permis de renforcer les droits des consommateurs quant à l’accès et la maîtrise de leurs données personnelles