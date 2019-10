Communiqué #JeMarchele23Novembre pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles

#NousToutes974 organise le 23 novembre prochain, un grand rassemblement à 10h au Mail Rodrigues à l’Hermitage, afin de sensibiliser la Réunion à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences.



Le 23 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le collectif national #NousToutes lance la seconde édition d’une marche à Paris et partout en France contre les violences sexistes et sexuelles. A la Réunion, l’initiative est portée par le collectif #NousToutes974, sous la forme d’un rassemblement.



Cet évènement est l’occasion de donner la parole aux femmes réunionnaises afin de faire de l’espace public, des lieux de travail, des transports et des espaces privés, des lieux de respect et de sécurité. Le second objectif de ce rassemblement est d’obtenir de l’Etat des mesures ambitieuses et des moyens pour condamner et lutter contre les violences et les comportements inappropriés et inacceptables, mais également pour mieux accompagner les victimes.



Des animations et un plateau musical composé d’artistes locaux seront également proposés lors de cette journée.



Informations Pratiques

Date : 23 Novembre 2019

Heure : 10 heures

Lieu : Au Mail Rodrigues à l’Hermitage (place du marché), commune de Saint-Paul



A propos de #NousToutes974



#NousToutes974 est un collectif local qui rassemble plusieurs associations réunionnaises. Ce collectif a pour objectif de mobiliser et sensibiliser la population réunionnaise aux violences et inégalités dont sont victimes les femmes. #NousToutes974 fait écho au collectif national #NousToutes.







